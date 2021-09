Cyclisme

Cyclisme : Bernard Hinault s’enflamme pour Julian Alaphilippe !

En réussissant à s’extirper du groupe des favoris, Julian Alaphilippe a été sacré champion du monde pour la 2ème fois consécutive. Une performance très appréciée par un certain Bernard Hinault.

Julian Alaphilippe est entré dans l’histoire du sport français. Il est le premier tricolore à être champion du monde sur route 2 fois consécutives. Vainqueur à Imola l’année dernière, le puncheur de la formation Deceuninck-Quick Step remettait son titre en jeu à Louvain en Belgique. Parfaitement emmené par ses coéquipiers, Julian Alaphilippe a placé une attaque à 17 kilomètres de l’arrivée pour franchir la ligne d’arrivée en solitaire. Bernard Hinault a été ébloui par la course du coureur français qui le fait le plus vibrer.

« Il m'a régalé, franchement »