Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe présent pour Paris-Roubaix ? La réponse !

Publié le 27 septembre 2021 à 14h35 par T.M.

De nouveau champion du monde, Julian Alaphilippe va de nouveau porter son maillot arc-en-ciel. Toutefois, on ne devrait pas le voir dimanche prochain lors de Paris-Roubaix.

Comme peu l’ont fait avant lui, Julian Alaphilippe a réussi, ce dimanche, à conserver son titre de champion du monde et son maillot arc-en-ciel. Au terme d’une incroyable course, le Français s’est imposé en solitaire. Un nouvel accomplissement pour le coureur de la Deceuninck-Quick Step, qui a encore d’autres objectifs. Récemment, Alaphilippe faisait notamment part de son envie de s’aligner un jour sur Paris-Roubaix, célèbre Classique. Jusqu’à présent, il ne s’est jamais aligné au départ de cette course et ce n’est pas cette année que l’on devrait voir le champion du monde sur les pavés.

« Pas son type de course »