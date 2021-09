Cyclisme

Cyclisme : La grande annonce d'Alaphilippe sur les Mondiaux !

Publié le 24 septembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que les Mondiaux se dérouleront dimanche, Julian Alaphilippe a évoqué sa forme du moment, mais aussi la concurrence.

Il y a un an, Julian Alaphilippe réalisait son rêve en devant champion du monde. Sur le circuit d’Imola, le Français devançait Wout Van Aert et Marc Hirschi pour enfiler le maillot arc-en-ciel. Un titre que remet en jeu Alaphilippe ce dimanche en Belgique. Agé de 29 ans, le coureur va devoir affronter une forte concurrence, notamment celle de Van Aert, revanchard et qui évoluera à domicile. A quelques heures de la course en ligne, Alaphilippe a évoqué sa forme et le plan de l’équipe de France.

« On ne va pas se contenter de faire une course d'attente »