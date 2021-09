Cyclisme

Cyclisme : Le message fort d’Alaphilippe pour les Mondiaux !

Publié le 22 septembre 2021 à 20h35 par T.M.

Pour encore quelques jours, Julian Alaphilippe est champion du monde. Alors que le Français remettra son titre en jeu dimanche, le Français a annoncé la couleur pour ce rendez-vous.

Avec son maillot arc-en-ciel sur les épaules, Julian Alaphilippe a fait honneur à son titre de champion du monde. Une belle histoire qui prendra toutefois fin d’ici peu. En effet, dimanche, en Belgique, le coureur de la Deceuninck-Quick Step remettra son titre de champion du monde en jeu, notamment face à Wout Van Aert. Avant cette course, Alaphilippe s’est confié à Sport/Foot Magazine , évoquant la possibilité de gagner un nouveau titre de champion du monde.

« Je vais tout faire pour prolonger mon titre »