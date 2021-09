Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe annonce la couleur pour les Mondiaux !

Publié le 20 septembre 2021 à 10h35 par T.M.

Champion du monde en titre, Julian Alaphilippe défendre son maillot arc-en-ciel dimanche prochain en Belgique. Un rendez-vous évoqué par le coureur française.

L’année dernière, Julian Alaphilippe réalisait l’un de ses plus grands rêves en étant sacré champion du monde sur le circuit d’Imola. Pendant un an, le Français a ainsi couru avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules. Une belle histoire qui s’apprête à se terminer. En effet, dimanche prochain, un nouveau champion du monde sera sacré. Et bien évidemment, Alaphilippe sera de la partie pour récupérer son bien, mais la concurrence s’annonce rude, notamment face à Wout Van Aert, qui sera sur ses terres en Belgique.

« Ce sont les jambes qui vont décider »