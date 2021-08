Cyclisme

Cyclisme : Les énormes ambitions de Julian Alaphilippe !

Publié le 27 août 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors qu'il a fait son retour sur les routes jeudi après plusieurs semaines d'absence, Julian Alaphilippe a déjà la tête aux prochains Championnats du monde. Le Français est candidat à sa propre succession.

En retrait depuis la Clasica San Sebastian du 31 juillet dernier, Julian Alaphilippe a fait sa rentrée. Jeudi, à l'occasion de la Course des Raisins, le Français a montré un état de forme convaincant en terminant à la 13ème place, à 58 secondes du vainqueur Remco Evenepoel, son coéquipier de la Deceuninck-Quick Step. Alors que les Championnats du monde de cyclisme sur route auront lieu du 19 au 26 septembre prochain dans les Flandres, Julian Alaphilippe a déjà donné le ton pour cette compétition.

« Je suis déjà en mode Championnats du monde »