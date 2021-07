Cyclisme

Cyclisme : L'entraîneur de Julian Alaphilippe fait un premier bilan de la saison !

Publié le 31 juillet 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors que Julian Alaphilippe va prendre part à la Clasica San Sebastian ce samedi, son entraîneur et cousin Franck Alaphilippe a dressé un bilan sur la première partie de saison du coureur français.

Julian Alaphilippe va faire son retour sur les routes après le Tour de France. Absent aux Jeux Olympiques de Tokyo, le Français sera bien au départ ce samedi de la Clasica San Sebastian. Une course qu'a déjà remporté le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step en 2018. Cette année, Alaphilippe sera opposé à de grands noms sur les routes basques, puisque Egan Bernal, Tadej Pogacar, ainsi que son dauphin sur la Grande Boucle Jonas Vingegaard seront de la partie. Après un Tour de France éprouvant pour Julian Alaphilippe, son entraîneur et cousin Franck Alaphilippe a fait le point sur le coureur français.

« Il y a eu du bon et du mauvais sur cette première partie de saison »