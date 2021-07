Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe fait le bilan de son Tour de France !

Publié le 19 juillet 2021 à 14h35 par La rédaction

Ce dimanche prenait place la dernière étape du Tour de France 2021 sur les Champs-Élysées, où Tadej Pogacar s’est fait couronner pour la deuxième année de suite. Julian Alaphilippe s’est lui exprimé en sortie d’étape et a fait le bilan de sa Grande Boucle.

Comme en 2020, Tadej Pogacar a remporté le Tour de France cette saison en dominant totalement ses adversaires. Sacré ce dimanche sur les Champs-Élysées, le Slovène n’aura jamais réellement douté sur ce Tour de France. À l’inverse, Julian Alaphilippe a lui très bien commencé la Grande Boucle puis s’est écroulé petit à petit. Terminant loin au classement général, le cycliste tricolore pourra tout de même se satisfaire avec sa victoire sur la première étape du Tour de France. Julian Alaphilippe s’est d’ailleurs exprimé en sortie d’étape ce dimanche, et a fait le bilan de ces 3 dernières semaines.

« Je suis très fier d'avoir fait le Tour avec le maillot de champion du monde »