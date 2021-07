Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Pogacar se confie sur sa victoire !

Publié le 18 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 18 juillet 2021 à 17h37

Et un deuxième Tour de France pour Tadej Pogaçar. Vainqueur l'an dernier, le Slovène conserve donc sa couronne sur la Grande Boucle. Et le maillot jaune s'est confié sur sa victoire.

La 19e étape de la Grande boucle n'a pas bousculé la hiérarchie bien au contraire. En arrachant une huitième place, Tadej Pogacar a confirmé son implacable régularité, qui va lui permettre de remporter ce dimanche son deuxième Tour de France. Maillot Jaune depuis la 7e étape, le coureur slovène se dirige vers une victoire incontestable. Un succès différent de celui de l'année dernière, où Pogacar avait endossé le Maillot Jaune à une étape de la fin.

Pogacar satisfait de son Tour