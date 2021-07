Cyclisme

Cyclisme : Pogaçar affiche sa joie après sa victoire sur le Tour de France !

Publié le 14 juillet 2021 à 21h35 par La rédaction

Tadej Pogacar a confirmé sa totale domination sur le Tour de France cette année en remportant ce mercredi la 17ème étape. Le Slovène consolide donc son avance au classement général et s’est exprimé sur sa magnifique prestation du jour.

Ce mercredi se déroulait la 17ème étape du Tour de France, et Tadej Pogacar a confirmé son statut de grand favori à la victoire finale en remportant l’étape. Dominateur comme depuis le début de la Grande Boucle , le cycliste slovène s’est imposé dans les derniers mètres et consolide son avance au classement général. Un matelas toujours aussi confortable donc pour celui qui devrait remporter le Tour de France 2021. Tadej Pogacar s’est exprimé en sortie d’étape sur sa nouvelle démonstration de force.

« Nous avons tenté et réussi, je suis super content »