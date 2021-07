Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : L'énorme discours de Pogacar sur les conditions climatiques !

Publié le 14 juillet 2021 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 14 juillet 2021 à 10h40

Toujours aussi impérial lors du Tour de France, Tadej Pogacar a vécu une 16e étape relativement tranquille mardi. Ceci malgré une pluie diluvienne.

Avec 5 min d'avance sur son dauphin, Rigoberto Uran, Tadej Pogacar fait plus que jamais figure d'ultra-favori dans ce Tour de France 2021. Lors de la 16e étape, le Slovène n'a absolument jamais été inquiété et a maintenu sa large avance. Ceci malgré la présence de gros grimpeurs dans ses poursuivants tels Uran mais aussi Carapaz. A cinq étapes de l'arrivée tout porte à croire qu'il revêtira le maillot jaune aux Champs Elysées.

La pluie comme meilleur alliée ?