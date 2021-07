Cyclisme

Cyclisme : Cette annonce sur les plans de Pogaçar après le Tour de France !

Publié le 8 juillet 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 8 juillet 2021 à 17h44

Bien parti pour gagner un deuxième Tour de France de suite, Tadej Pogacar pourrait ne pas boucler sa saison sur cette course. Le Slovène pourrait en effet prendre le départ de la Vuelta en août prochain.

Encore et toujours en tête du Tour de France 2021, Tadej Pogacar domine cette Grande Boucle de la tête et des épaules. Si le Slovène s’est fait une petite frayeur ce mercredi au Mont Ventoux, il a vite rétabli l’ordre et n’a pas perdu de temps. Et après plus d’une semaine de course, Pogacar pointe en tête avec plus de 5 minutes d’avance sur ses premiers poursuivants. Suffisant pour aller chercher la gagne une deuxième fois consécutive ?

« J'espère qu'il ne va pas finir le Tour trop fatigué pour qu'il puisse être bon sur la Vuelta »