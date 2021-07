Cyclisme

Cyclisme : Pogocar revient sur sa prestation XXL sur le Tour de France !

Publié le 3 juillet 2021 à 22h35 par La rédaction

Peu en forme vendredi lors de la septième étape du Tour de France, Tadej Pogacar a montré un tout autre visage ce samedi en prenant une très belle option sur la victoire finale. Après avoir surclassé ses concurrents sur cette huitième étape, le cycliste slovène et nouveau maillot jaune s’est exprimé sur cette journée parfaite pour lui.

Tadej Pogacar a frappé un grand coup sur le Tour de France ce samedi lors de la huitième étape. Alors qu’on l’avait senti moins en forme vendredi, le Slovène s’est totalement rattrapé et semble avoir presque tué la concurrence. Quatrième de l’étape du jour en montagne, le coureur UAE-Team Emirates a creusé un énorme écart avec ses rivaux, et en a même profité pour prendre le maillot jaune. Désormais leader au général avec 1 minute et 48 secondes d’avance sur son dauphin Wout Van Aert, Tadej Pogacar prend une très belle option sur le Tour de France et s’est exprimé après cette journée parfaite.

« J'ai fait de mon mieux aujourd'hui, et ça été une bonne journée »