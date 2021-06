Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : La joie d'Alaphilippe après la victoire de Cavendish !

Mark Cavendish s'est imposé sur le Tour de France pour la première fois depuis 2016. Alors qu'il ne pensait jamais revenir sur la Grand Boucle après quatre ans d'absence, le Britannique pourrait aller chercher le record de victoire détenu par Eddy Merckx.

Mark Cavendish est de retour. Après quatre ans d'absence, le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step s'est imposé au terme d'un sprint massif, devant le Français Nacer Bouhanni. Avec cette 31ème victoire sur le Tour de France, Cavendish se rapproche du record de la légende Eddy Merckx, qui a cumulé 34 victoires tout au long de sa carrière sur la Grand Boucle . Malgré ses 36 ans, Mark Cavendish pourrait bien de nouveau briller sur les étapes de sprint après l'abandon de Caleb Ewan. Désormais, aucun sprinteur ne semble sortir du lot dans le peloton. Pour Julian Alaphilippe, coéquipier de Cavendish, le record est atteignable.

« On ne pouvait pas rêver mieux »