Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : La déception de Nacer Bouhanni après la 4ème étape !

Publié le 29 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Arrivée deuxième à l'issue d'un sprint fou remporté par Mark Cavendish, Nacer Bouhanni avait du mal à cacher sa frustration après la quatrième étape du Tour de France.

Nacer Bouhanni échoue une nouvelle fois près de but. Lundi, lors de la troisième étape du Tour de France, le sprinteur de la formation Arkéa-Samsic avait terminé à la dernière place du podium. Mardi, lors de la course reliant Redon à Fougères, le Français n'a pas réussi à faire mieux que la deuxième position après un sprint massif. C'est le revenant Mark Cavendish qui s'est finalement imposé, décrochant ainsi sa 31ème victoire sur le Tour de France. De son côté, Nacer Bouhanni attend lui toujours son premier succès sur la Grande Boucle .

« Je ne me satisfais pas d'une deuxième place »