Cyclisme

Cyclisme : Jeux Olympiques, Tour de France… Les révélations d’Alaphilippe sur son choix !

Publié le 26 juin 2021 à 10h35 par T.M.

Ce samedi, Julian Alaphilippe est du côté de Brest pour le départ du Tour de France. Un événement auquel le Français a pensé à ne pas disputer…

Ça y est, le grand jour est enfin arrivé ! Ce samedi, le peloton s’élance de Brest pour le grand départ de cette nouvelle édition du Tour de France. Qui succèdera donc à Tadej Pogaçar, vainqueur de la Grande Boucle l’année dernière ? La réponse sera connue dans 3 semaines et pour le Slovène, la concurrence s’annonce rude avec Primoz Roglic ou encore Geraint Thomas. Et Julian Alaphilippe dans tout ça ? Alors que le Français a déjà fait savoir qu’il ne ne venait pas pour jouer le général, il aurait même pu ne pas venir du tout.

Non aux JO plutôt que le Tour !