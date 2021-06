Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe envoie un message pour son avenir sur le Tour de France !

Publié le 25 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Ce samedi, Julian Alaphilippe sera au départ du Tour de France à Brest. Si le Français ne vise toujours pas le classement général, cela pourrait changer dans les années à venir.

Cela fait 36 ans qu'un Français n'a plus gagné la Grande Boucle . Cette dernière victoire remonte à 1985 avec le cinquième Tour de France remporté par Bernard Hinault. En 2019, Julian Alaphilippe avait fait vibrer tout l'hexagone en portant 14 jours le maillot jaune, pour finalement le perdre au profit d'Egan Bernal à deux jours de l'arrivée. Cette année, le coureur de la formation Deceuninck-Quick Step compte une nouvelle fois remporter des étapes. Avant de peut-être viser plus haut à l'avenir...

« Cela pourrait être un grand objectif »