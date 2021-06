Cyclisme

Cyclisme : Nacer Bouhanni annonce la couleur pour les Championnats de France !

Publié le 20 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Champion de France en 2012, Nacer Bouhanni sera au départ de l'édition 2021 ce dimanche. Dans un parcours qui n'est pas vraiment taillé pour son profil, le sprinteur est tout de même heureux que la compétition se dispute sur ses terres vosgiennes.

Nacer Bouhanni sera comme à la maison. C'est non loin de son lieu de naissance à Épinal qu'aura lieu le départ des Championnats de France de cyclisme sur route. C'est près de ces mêmes routes que le coureur de l'équipe Arkea-Samsic vit aujourd'hui. Âgé de 30 ans, le sprinteur est conscient qu'il sera très difficile d'envisager la victoire finale chez lui. Le circuit est tracé pour faire briller les puncheurs, d'où le statut de favori de Julian Alaphilippe. Pour Bouhanni, c'est dans les derniers kilomètres de la course que tout pourrait se jouer.

« Ça va être la bagarre pour se placer »