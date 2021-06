Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe affiche son ambition avant les Championnats de France !

Publié le 20 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Julian Alaphilippe sera au départ des Championnats de France ce dimanche, à Épinal. Devenu papa cette semaine, le Français reste ambitieux malgré sa préparation tronquée.

Julian Alaphilippe va prendre part à sa première course en tant que papa. Le champion du monde a accueilli son premier enfant cette semaine, quelques jours avant le début des Championnats de France de cyclisme sur route. Malgré la fatigue, le coureur de l'équipe Deceuninck-Quick Step a fait du titre national un objectif majeur. Le cycliste de 29 ans n'a pas encore porté la tunique tricolore au cours de sa carrière. Alaphilippe n'a jamais fait mieux que la troisième place en 2018 et 2020.

« Ce maillot est un rêve »