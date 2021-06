Cyclisme

Cyclisme : Le message fort envoyé par Pogacar pour le Tour de France !

Publié le 13 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Vainqueur du dernier Tour de France, Tadej Pogacar s’est imposé cette semaine sur le Tour de Slovénie. Le coureur de UAE Team Emirates est resté en tête au classement général après la 5ème et dernière étape ce dimanche. Le Slovène s’est exprimé après la course sur sa forme du moment.

Tadej Pogacar confirme sa bonne préparation pour le Tour de France, en remportant le Tour de Slovénie chez lui. Au terme de la cinquième et dernière étape ce dimanche, le cycliste slovène a conservé sa place de leader au classement général. Bien aidé par son équipe de UAE Team Emirates, Tadej Pogacar s’est exprimé après l’étape du jour. Le Slovène heureux de remporter un nouveau Tour, s’est dit presque prêt pour le Tour de France.

« Mes jambes vont de mieux en mieux et je suis presque prêt pour le Tour de France »