Cyclisme

Cyclisme : Julien Alaphilippe affiche sa satisfaction après le Tour de Suisse !

Publié le 12 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Pour préparer au mieux le Tour de France, Julian Alaphilippe était cette semaine présent sur le Tour de Suisse. Le cycliste tricolore a plutôt bien performé, mais a dû se retirer pour être présent à l'accouchement de sa compagne. Il s’est exprimé ce samedi après le contre-la-montre, et semble avoir aimé l’expérience en Suisse.

Deuxième ce samedi lors du contre-la-montre qui comptait pour la septième étape du Tour de Suisse, Julian Alaphilippe a effectué une bonne semaine, et se prépare au mieux pour le Tour de France. Mais le cycliste tricolore de la Deceuninck-Quick Step ne pourra pas prendre part à la huitième et dernière étape dimanche pour une bonne raison. Julian Alaphilippe l’a annoncé, il se retire de la course pour aller assister à la naissance de son premier enfant. Mais avant de se retirer, Alaphilippe s'est livré sur son passage en Suisse.

« Je suis très content d'avoir découvert cette course, c'était ma première participation »