Cyclisme

Cyclisme : Les confidences d’Alaphilippe sur le Tour de Suisse !

Publié le 11 juin 2021 à 21h35 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2021 à 21h36

Alors qu’il a fêté ses 29 ans ce vendredi, Julian Alaphilippe participait à la sixième étape du Tour de Suisse. Le cycliste tricolore, bien placé au classement général, s’est montré très agressif sur l’étape du jour. Le Français s’est exprimé sur sa journée.

Julian Alaphilippe dispute actuellement le Tour de Suisse. Ce vendredi, le Français fêtait ses 29 ans et en a profité pour se montrer agressif lors de la sixième étape. Alors qu’il avait confié se sentir en forme, le coureur de la Deceuninck-Quick Step confirme cette tendance sur le Tour de Suisse, et semble se préparer au mieux pour le Tour de France. Actuellement quatrième au classement général, Julian Alaphilippe s’est exprimé sur sa bonne forme et son étape du jour.

« J'espère bien récupérer pour samedi et faire un bon contre-la-montre »