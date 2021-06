Cyclisme

Cyclisme : Romain Bardet a pris une grande décision pour les Jeux Olympiques !

Publié le 7 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Après Julian Alaphilippe, c'est Romain Bardet qui a décidé de déclarer forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le coureur français a justifié son choix.

Thomas Voeckler espérait compter sur les leaders français pour les prochains Jeux Olympiques. C’est raté ! Il y a quelques jours, le sélectionneur de l’équipe de France avait acté le forfait du champion du monde Julian Alaphilippe. « C’est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits. Je serais très fier de porter le maillot de l’équipe de France pour les prochains championnats du monde » avait confié le coureur de la Deceuninck-Quick Step. Et un nouveau forfait a été annoncé ce lundi.

« Ce n'était pas possible d'avoir un pic de forme à Tokyo »