Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Cette grande annonce sur Julian Alaphilippe !

Publié le 2 juin 2021 à 19h35 par T.M.

Patron de Julian Alaphilippe, Patrick Lefevere a dévoilé ses plans pour le Français lors du prochain Tour de France.

Le 26 juin prochain, le peloton s’élancera de Brest pour l’édition 2021 du Tour de France. Sauf blessure de dernière minute, Julian Alaphilippe sera présent avec son maillot de champion du monde sur les épaules. Et alors que le Français a porté la tunique jaune de leader par le passé, il n’arrive pas cette année avec pour l’objectif de remporter le Tour de France. Grâce à ses qualités de puncheur, Alaphilippe va plutôt se concentrer sur les victoires d’étape et la Deceuninck-Quick Step veut le mettre les meilleures conditions pour cela.

Carte blanche pour Alaphilippe !