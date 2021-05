Cyclisme

Cyclisme : Thomas Voeckler évoque la grosse décision de Julian Alaphilippe pour les JO !

Publié le 14 mai 2021 à 19h35 par B.C.

Déçu de ne pas pouvoir compter sur Julian Alaphilippe cet été pour les Jeux olympiques de Tokyo, le sélectionneur de l’équipe de France Thomas Voeckler avoue comprendre cette décision.

C’est un coup dur pour la délégation française en vue des prochains Jeux olympiques de Tokyo. Ce vendredi, Julian Alaphilippe a en effet annoncé qu’il faisait l’impasse sur les JO pour des raisons personnelles. « Je vous informe après avoir longuement réfléchi, en accord avec le sélectionneur de l’équipe de France et mon équipe Deceuninck Quick Step, ne pas être candidat à une sélection pour les prochains JO de Tokyo. C’est une décision personnelle et mûrement réfléchie. Des objectifs de fin de saison ont été définis et dans ce sens des choix doivent être faits. Je serais très fier de porter le maillot de l’équipe de France pour les prochains championnats du monde. Je souhaite bien évidemment le meilleur pour l’équipe qui sera alignée à cette occasion . » D’après L’Équipe , la décision de Julian Alaphilippe, quatrième à Rio en 2016, s’expliquerait notamment par la naissance de son premier enfant en juin prochain. Un choix que comprend Thomas Voeckler, sélectionneur de l’équipe de France, conscient malgré tout qu’il sera difficile de se passer de son atout principal.

« On aurait préféré pouvoir compter sur lui, mais je respecte parfaitement sa décision »