Cyclisme

Cyclisme : Le message fort de Peter Sagan envoyé à son équipe !

Publié le 10 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Considéré comme le grand favori de la 3e étape du Tour d'Italie, Peter Sagan n'a finalement pas réussi à l'emporter à Canale. Une 3ème place pour le Slovaque, qui n’a pas hésité à encenser le travail de ses coéquipiers et de son équipe après l’étape.

Peter Sagan, sprinteur pour l’équipe Bora-hansgrohe, n’a pas réussi à faire mieux qu’une 3ème place ce lundi lors de la 3ème étape du Giro. Une course qui semblait plutôt maitrisée par le Slovaque et son équipe, mais c’est finalement le Néerlandais Taco van der Hoorn qui finira vainqueur de l’étape. Peter Sagan, récemment évoqué dans des rumeurs de transferts, s’est exprimé après l’étape et a tenu à féliciter le travail de ses coéquipiers. Le cycliste de 31 ans s’est dit très satisfait des efforts produits par son équipe.

« Une fois encore, je veux remercier mes coéquipiers pour leurs efforts incroyables »