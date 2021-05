Cyclisme

Cyclisme : Le message fort de Christopher Froome sur son avenir !

Publié le 7 mai 2021 à 11h35 par La rédaction

En difficulté depuis sa chute sur le Dauphiné en 2019, Christopher Froome peine à retrouver son niveau d’antan. Pourtant, il n’est pas question pour le Britannique de prendre sa retraite, c’est ce qu’il a expliqué ce jeudi sur sa chaine YouTube.

À 35 ans, Christopher Froome est dans le dur depuis sa chute lors du Dauphiné 2019, depuis ses résultats sont décevants et il peine à revenir à son meilleur niveau. Pourtant, Christopher Froome ne baisse pas les bras et au contraire, après avoir affiché ses ambitions, le coureur d’Israël Start-Up Nation exprime ce jeudi son souhait de ne pas raccrocher. En effet, le quadruple vainqueur du Tour de France a été clair lors d’une vidéo sur sa chaine YouTube, il est encore loin de prendre sa retraite.

« Je commence à me sentir mieux sur le vélo. Je ne vais pas jeter l'éponge »