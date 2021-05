Cyclisme

Cyclisme : Christopher Froome affiche ses grandes ambitions !

Publié le 2 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

À la sortie du Tour de Romandie auquel il a participé, Christopher Froome, coureur d'Israel Start-Up Nation, s’est exprimé sur sa semaine compliquée et sa difficulté à revenir à son meilleur niveau.

À maintenant 35 ans, Christopher Froome a de plus en plus de mal à retrouver son niveau d’antan, comme on a pu de nouveau le constater lors du Tour de Romandie cette semaine. Une semaine très compliquée où le natif de Nairobi n’a pas proposé grand-chose et a dû regarder de loin la victoire de son ancien coéquipier Geraint Thomas. Christopher Froome s’est donc exprimé sur sa situation et sur le processus qu’il va devoir entamer pour revenir à son meilleur niveau.

« J'espère juste progresser, et je cherche évidemment à revenir à mon ancien niveau »