Cyclisme

Cyclisme : Chris Froome reçoit une mauvaise nouvelle pour les Jeux Olympiques !

Publié le 28 avril 2021 à 14h35 par T.M.

Cet été, les Jeux Olympiques seront l’objectifs de plusieurs coureurs. Cependant, Chris Froome pourrait ne pas être de la partie du côté de Tokyo.

La saison dernière, victime d’une très grosse chute au Dauphiné, Chris Froome n’avait pas pu partir en quête d’un 5ème maillot jaune sur le Tour de France et a dû observer une très longue période de convalescence. Mais pour le Britannique, désormais chez Israël Start-Up Nation, cette période compliquée est désormais derrière et l’objectif est toujours de rentrer dans le cercle fermé des quintuples vainqueurs de la Grande Boucle. La question est de savoir si Froome aura retrouvé l’entièreté de ses capacités pour briller au Tour de France. Une interrogation qui pourrait bien le priver des Jeux Olympiques à Tokyo.

« Ça ne se présente pas bien pour Chris »