Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe affiche sa motivation avant Liège-Bastogne-Liège !

Publié le 24 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Après avoir remporté la Flèche Wallonne pour la troisième fois de sa carrière, Julian Alaphilippe s’attaque à Liège-Bastogne-Liège. Une course où il a déjà fini bien placé, mais qu'il n'a jamais remporté.

Et de trois Flèche Wallonne pour Julian Alaphilippe. Après un nouveau succès dans une course qui lui réussit, le Français va s’élancer sur Liège-Bastogne-Liège. Ce n’est pas une première pour le leader de la Deceuninck-Quick Step, qui a déjà terminé 2e en 2015, 4e en 2018 et 5e en 2020. Une course qu’il maîtrise mais qui ne fait pas encore partie de son palmarès et qu'il va essayer de gagner pour la première fois.

« On aura à cœur de bien faire avec toute l'équipe »