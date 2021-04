Cyclisme

Cyclisme : La terrible annonce de Thibaut Pinot pour le Giro !

Publié le 24 avril 2021 à 12h35 par La rédaction

Alors qu’il avait fait du Giro son objectif principal de la saison 2021, Thibaut Pinot n’y prendra finalement pas part. Le coureur de Groupama-FDJ a confirmé son forfait dans un communiqué publié ce samedi.

Les blessures auront une nouvelle fois eu raison de Thibaut Pinot. Ayant déjà fait une croix sur le Tour de France (qui se déroulera du 26 juin au 18 juillet 2021), le coureur de Groupama-FDJ avait décidé de se concentrer sur le Giro qui se tiendra du 8 au 30 mai prochain. Mais souffrant toujours de douleurs au dos depuis sa chute à Nice lors de la première étape du Tour de France fin août dernier, le Français voit ses espoirs s’envoler. En effet, Thibaut Pinot avait qualifié son Tour des Alpes de « catastrophique » alors qu’il devait lui servir de test avant le Tour d’Italie. Finalement, le grimpeur de 30 ans a décidé de renoncer au Giro pour l’année 2021.

« Ne pas disputer le Tour d’Italie est un crève-coeur, on a tout fait pour y être ! »