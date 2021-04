Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe revient sur sa bataille face à Primoz Roglic !

Publié le 22 avril 2021 à 17h35 par A.M.

Vainqueur de la Flèche Wallonne pour la troisième fois de sa carrière, Julian Alaphilippe a décrypté la façon dont il a réussi à prendre le meilleur sur Primoz Roglic.

Après un début de saison frustrant, Julian Alaphilippe s'est imposé de façon magistrale mercredi lors de la Flèche Wallonne, son troisième succès sur cette classique. Sur les terribles pentes du Mur de Huy, le Français a pris le dessus sur Primoz Roglic qui a lancé les hostilités un peu trop tôt. Serein et sûr de ses forces, Julian Alaphilippe ne s'est pas affolé pour finalement reprendre le Slovène à quelques encablures de l'arrivée. Après la course, le Champion du monde revenait d'ailleurs sur cette bataille.

«J'ai bien jaugé Primoz Roglic»