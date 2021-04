Cyclisme

Cyclisme : Les révélations de Julian Alaphilippe sur sa prolongation !

Publié le 17 avril 2021 à 9h35 par T.M.

L’avenir de Julian Alaphilippe est donc désormais scellé puisque le Français a prolongé avec la Deceuninck-Quick Step. Un choix sur lequel le Français est revenu.

Il n’y a désormais plus de questions à se poser concernant l’avenir de Julian Alaphilippe. En effet, dernièrement, le cas du Français était au centre de nombreuses interrogations. Annoncé en fin de contrat avec la Deceuninck-Quick Step, le champion du monde animait la rubrique mercato dans le peloton. Mais tout cela a pris fin il y a quelques jours. La formation belge a officialisé la prolongation de Julian Alaphilippe, désormais lié jusqu’en 2024.

« D'autres équipes m'ont porté de l’intérêt »