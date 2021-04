Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe scelle enfin son avenir !

Publié le 15 avril 2021 à 11h35 par T.M.

La nouvelle est tombée ce jeudi matin, Julian Alaphilippe a prolongé avec la Deceuninck-Quick Step jusqu’en 2024. De quoi rendre bien évidemment heureux le champion du monde.

Ces dernières semaines, les interrogations étaient nombreuses concernant l’avenir de Julian Alaphilippe. Champion du monde, le Français était annoncé en fin de contrat avec son équipe, la formation belge de la Deceuninck-Quick Step. Alors que les rumeurs étaient nombreuses concernant la suite de la carrière d’Alaphilippe, le voile s’est dissipé ce jeudi. En effet, la nouvelle est tombée, le coureur de 28 ans continuera bien avec la Deceuninck-Quick Step, avec qui il a signé un nouveau contrat jusqu’en 2024.

« J'ai hâte de continuer avec cette famille »