Cyclisme

Cyclisme : Vincenzo Nibali donne de ses nouvelles après sa blessure !

Publié le 14 avril 2021 à 19h35 par La rédaction

Victime d’une fracture au poignet droit après une chute à l’entraînement, l’Italien Vincenzo Nibali, deux fois vainqueur du Giro, a donné de ses nouvelles. Il ne sera peut-être pas au départ du prochain Tour d'Italie.

C’est l’équipe Trek-Segafredo, qui a annoncé, sur Twitter , en premier, la mauvaise nouvelle. Son coureur Italien, Vincenzo Nibali, s’est blessé à l’entrainement près de Ponte Tresa, en Suisse, et est victime d’une fracture au poignet droit. Une opération chirurgicale est notamment prévue pour donner un maximum de chance à Nibali de revenir à temps pour le départ du Giro .

« C'est le verdict que je dois accepter »