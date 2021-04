Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe et Peter Sagan bientôt réunis dans la même équipe ? La réponse !

Publié le 7 avril 2021 à 20h35 par A.M.

En fin de contrat chez Bora-Hansgrohe, Peter Sagan est annoncé dans le viseur de la Deceuninck-Quick Step, l'équipe de Julian Alaphilippe. Mais le patron du triple Champion du monde met les choses au clair.

Deux des tous meilleurs coureurs du monde vont-ils bientôt se retrouver dans la même équipe ? C'est une possibilité à en croire les récentes informations de L'Equipe qui révélait ces derniers jours que Peter Sagan, en fin de contrat chez Bora-Hansgrohe, pourrait rejoindre Julian Alaphilippe au sein de la formation Deceuninck-Quick pourrait former une équipe impressionnante. Toutefois, Ralph Denk, manager de l'équipe Bora-Hansgrohe met les choses au clair concernant l'avenir de Peter Sagan.

L'équipe Bora veut garder Peter Sagan