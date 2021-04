Cyclisme

Cyclisme : Le message fort d’Alaphilippe avant le Tour des Flandres !

Publié le 4 avril 2021 à 9h35 par T.M.

Ce dimanche, Julian Alaphilippe prendra le départ du Tour des Flandres. Et pour ce rendez-vous, le Français semble être prêt à en découdre.

La saison dernière, le Tour des Flandres avait été un gros point noir pour Julian Alaphilippe, qui avait dû abandonner suite à une chute. En 2021, le champion du monde revient donc ambitieux pour ce grand rendez-vous de ce début de saison. Et alors que la bataille s’annonce acharnée avec Mathieu Van der Poel et Wout Van Aert, Alaphilippe compte bien avoir son mot à dire. D’ailleurs, comme l’a expliqué le coureur de la Deceunick-Quick Step pour l' AFP , les sensations sont plutôt bonnes à quelques heures du grand départ.

« On est motivé »