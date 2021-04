Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe annonce la couleur pour le Tour des Flandres !

Publié le 1 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

22 ème d’A Travers la Flandre ce mercredi, Julian Alaphilippe espère obtenir un meilleur résultat lors du Tour des Flandres ce dimanche.

Julian Alaphilippe avait fait du Tour des Flandres l’un de ses grands objectifs de la saison 2020. Mais malheureusement pour lui, la classique flandrienne avait été annulée en raison de la crise du Covid-19. Malgré une situation sanitaire toujours aussi préoccupante, la course cycliste aura bien lieu cette année. Et le champion du monde français espère bien monter sur la plus haute marche du podium. Afin de préparer ce rendez-vous, Alaphilippe disputait, ce mercredi, A Travers la Flandre. 22 ème à l’arrivée, le coureur a pu se tester comme il l’a indiqué après la course.

« J'espère avoir de meilleures sensations dimanche »