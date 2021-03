Cyclisme

Cyclisme : La joie de Julian Alaphilippe après son nouveau podium !

Publié le 7 mars 2021 à 15h35 par La rédaction

Mathieu Van Der Poel était tout simplement trop fort pour Julian Alaphilippe sur les Strade Bianche ce samedi. Après la course, le coureur français était, malgré tout, satisfait de sa performance.

Julian Alaphilippe est monté une nouvelle fois sur un podium cette saison. Dauphin d'Ivan Sosa lors du dernier Tour de Provence, le champion du monde a, une nouvelle fois, pris la deuxième place, cette fois lors des Strade Bianche. Pour le premier grand rendez-vous de la saison, le Français n'a pas déçu, mais est tombé sur un Mathieu van der Poel, plus fort que lui ce samedi. Après la course, Alaphilippe a livré ses impressions.

« Je n'ai aucun regret »