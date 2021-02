Cyclisme

Cyclisme : Julian Alaphilippe s'enflamme pour son début de saison !

Publié le 15 février 2021 à 13h35 par A.M. mis à jour le 15 février 2021 à 13h36

Deuxième du classement général du Tour de La Provence, Julian Alaphilippe est déjà en grande forme. Et il ne cache pas sa joie.

Pour son retour après une saison 2020 exceptionnelle, Julian Alaphilippe n'a pas déçu. Engagé sur le Tour de La Provence, le Champion du monde a terminé deuxième du classement général derrière Ivan Sosa, mais devant Egan Bernal, Wouter Poels, Patrick Konrard ou encoure Bauke Mollema. Un classement glané grâce notamment à une ascension remarquable du Mont Ventoux à l'issue de laquelle il a notamment dominé des purs grimpeurs. A l'issue de la quatrième et dernière étape, Julian Alaphilippe affichait donc sa satisfaction.

«C'est une très belle reprise»