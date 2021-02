Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe fait passer un message fort sur la suite de la saison !

Publié le 14 février 2021 à 12h35 par La rédaction

Julian Alaphilippe a fait forte impression sur les pentes du Mont Ventoux lors de l’étape-reine du Tour de la Provence. Encouragent pour la suite de la saison comme l’a confié le Champion du monde.

Auteur d’une saison 2020 remarquable marquée par un titre de champion du monde, Julian Alaphilippe espère continuer sur sa lancée et réaliser ses objectifs. Le coureur de la Deceuninck Quick-Step, qui n’a plus disputé la moindre course depuis le Tour des Flandres en octobre, a décidé de lancer sa saison sur le Tour de la Provence. Et Alaphilippe fait déjà forte impression. Lors de l’étape-reine qui a eu lieu ce samedi, le Français a rivalisé avec Egan Bernal, vainqueur du Tour de France en 2019, et avec Ivan Sosa, sur les pentes du Mont Ventoux. Finalement, Alaphilippe a pris la troisième place d'une étape remportée par Sosa. De bonne augure pour la suite de la saison comme il l’a confié après l'étape.

«C'est un bon résultat qui me donne confiance pour mes prochains objectifs»