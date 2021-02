Cyclisme

Cyclisme : Retraite, doutes... Le message poignant de Pinot !

Publié le 9 février 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 9 février 2021 à 17h42

Après une saison difficile, Thibaut Pinot a reconnu qu'il était passé par une période de doutes au cours de laquelle il s'était interrogé sérieusement sur son avenir.

Thibaut Pinot n'arrivé décidément pas à exprimer son talent sur le Tour de France. Le coureur de la Groupama FDJ a connu un nouvel échec lors de la dernière édition et était apparu désemparé sur la Grande Boucle. « Aujourd'hui, c'est peut-être un tournant dans ma carrière. J'ai toujours dit que le vélo, c'était se battre, gagner des courses et prendre du plaisir. Mais il y a trop d'échecs pour moi en ce moment » avait-il confié. Alors, Thibaut Pinot a décidé de changer de programme et participera au Giro en 2021. Une manière pour le coureur de 30 ans de se relancer après une saison compliquée. Le coureur français a d'ailleurs admis qu'il était passé par une période de doutes durant cet hiver et que l'idée d'arrêter le vélo lui avait traversé l'esprit.

« J’ai l’impression de galérer depuis vraiment longtemps »