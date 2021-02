Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Thibaut Pinot revient sur sa grosse décision !

Publié le 9 février 2021 à 9h35 par T.M.

En 2021, Thibaut Pinot va privilégier le Tour d’Italie au Tour de France. Un choix sur lequel est revenu le coureur de la Groupama-FDJ.

Cela fait maintenant quelques années que Thibaut Pinot a une histoire compliquée avec le Tour de France. D’ailleurs, pour 2021, le Français a décidé de changer ses plans. Alors que la prochaine édition de la Grande Boucle sera moins montagneuse, le leader de la Groupama-FDJ ne prendra pas le départ le départ de la plus belle des courses, préférant plutôt se concentrer sur le Tour d’Italie pour cette saison. Un choix fort de la part de Thibaut Pinot. Mais pourquoi une telle décision ? Ce mardi, dans L’Equipe , le coureur de 30 ans s’explique.

« Je n'ai plus envie de vivre ça, en tout cas pas cette année »