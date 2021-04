Cyclisme

Cyclisme - Tour de France : Cette énorme annonce sur une victoire de Julian Alaphilippe !

Publié le 6 avril 2021 à 11h35 par T.M.

Bien que Julian Alaphilippe ne fasse pas du Tour de France une priorité, Patrick Lefevere, patron de la Deceuninck-Quick Step, estime qu’il est tout à fait possible que le Français ramène le maillot jaune sur les Champs-Elysées.

En 2019, Julian Alaphilippe a fait vibrer tout un pays lors du Tour de France. Alors que la France attend depuis 1985 de voir un Tricolore ramener le maillot jaune sur les Champs-Elysées, cela n’est pas passé loin avec le coureur de la Deceunick-Quick Step. En effet, ayant porté la tunique de leader pendant près de deux semaines, il aura finalement craqué dans les dernières ascensions de cette édition, cédant face à Egan Bernal. Depuis, Alaphilippe est annoncé comme l’un des candidats à la victoire finale sur le Tour de France. Un objectif que ne veut pas se fixer le principal intéressé ne veut pas se fixer, mais son patron, Patrick Lefevere y croit tout de même.

« C’est possible »