Cyclisme

Cyclisme : Le patron d’Alaphilippe met les choses au point sur son avenir !

Publié le 4 avril 2021 à 11h35 par T.M.

Patron de Julian Alaphilippe chez la Deceunick-Quick Step, Patrick Lefevere a fait le point sur l’avenir du Français.

Ces derniers mois, les performances de Julian Alaphilippe ont fait énormément parler, mais cela a aussi été le cas de son avenir. Alors que le Français arbore le maillot arc-en-ciel de champion du monde, ce sont bien les couleurs de la Deceunick-Quick Step qu’il défend. Mais jusqu’à quand ? Selon certains, Alaphilippe serait en fin de contrat avec l’équipe belge et pourrait donc s’en aller d’ici quelques mois. Alors qu’on l’envoie chez certaines équipes françaises, Patrick Lefevere, patron de la Deceuninck-Quick Step a mis les choses au point.

« Il est encore sous contrat jusqu’en 2023 »