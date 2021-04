Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe prêt à accueillir Sagan dans son équipe ?

Publié le 12 avril 2021 à 20h35 par La rédaction

Julian Alaphilippe s'est prononcé sur les rumeurs qui envoient Peter Sagan dans son équipe, la Deceuninck-Quick Step.

Une incroyable rumeur est apparue ces derniers jours. Agé de 31 ans, Peter Sagan pourrait quitter Bora-Hansgrohe et rejoindre la saison prochaine la Deceuninck-Quick Step. Au sein de l’équipe dirigée par Patrick Lefevere, le triple champion du monde slovaque pourrait retrouver Julian Alaphilippe, porteur cette année du maillot arc-en-ciel. Le coureur français a d’ailleurs été interrogé sur une possible arrivée de Peter Sagan dans son équipe.

« Concernant les rumeurs de transferts, je ne suis au courant de rien »