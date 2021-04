Cyclisme - Tour de France

Cyclisme : Alaphilippe affiche ses objectifs pour le Tour de France !

Publié le 11 avril 2021 à 21h35 par La rédaction

Champion du monde, Julian Alaphilippe espère remporter au moins une étape lors du prochain Tour de France. Le classement général ne semble pas être son objectif premier.

Julian Alaphilippe a marqué les dernières éditions du Tour de France de son empreinte. Le coureur de la Deceuninck-Quick Step avait notamment marqué les esprits en 2019. Le Français avait porté le maillot jaune durant 14 jours et avait réalisé une Grande Boucle exceptionnelle. 5ème du classement général, Alaphilippe avait de nouveau revêtu le maillot jaune en 2020, mais avait accusé le coup en haute montagne. Champion du monde, le coureur disputera une nouvelle fois le Tour de France avec l’espoir de remporter au moins une étape.

« Ce n’est pas notre état d’esprit de courir le classement général »