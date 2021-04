Cyclisme

Cyclisme : Ces énormes accusations lancées contre Lance Armstrong !

Publié le 9 avril 2021 à 12h35 par T.M.

S’il a été prouvé que Lance Armstrong avait recours à des produits dopants, l’Américain aurait également utilisé le dopage mécanique.

A jamais, Lance Armstrong restera dans l’histoire du cyclisme. Si l’Américain a tout d’abord marqué l’histoire en remportant 7 fois le Tour de France entre 1999 et 2005, il restera finalement comme le plus grand tricheur de ce sport. En effet, quelques années après les sacres d’Armstrong, un vaste réseau de dopage a été dévoilé au grand jour et il a été révélé que l’ancien coureur de l’US Postal avait utilisé de nombreux produits dopants. Toutefois, pour Jean-Pierre Verdy, ancien directeur des contrôles à l'Agence française de lutte contre le dopage, cela pourrait ne pas s’arrêter là.

« La conviction qu’il avait un moteur dans le vélo »