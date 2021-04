Cyclisme

Cyclisme : Ce message fort sur le grand choix de Julian Alaphilippe !

Publié le 16 avril 2021 à 13h35 par T.M.

Ce jeudi, le feuilleton autour de l’avenir de Julian Alaphilippe étant donné que le Français a prolongé avec la Deceunick-Quick Step. Une signature qui était une évidence pour beaucoup…

Entre Julian Alaphilippe et la Deceuninck-Quick Step, la belle histoire va se poursuivre. En effet, alors que les interrogations étaient nombreuses concernant l’avenir du Français, celles-ci ont disparu suite à l’officialisation de la prolongation d’Alaphilippe, désormais lié à la formation belge jusqu’en 2024. « J'ai hâte de continuer avec cette famille et je tiens à dire merci à Patrick (Lefevere) et aux sponsors pour leur confiance ces huit dernières années et qu’ils continuent de montrer », expliquait notamment le coureur de 28 ans après sa signature.

« Il n’était pas vraiment sur le marché »