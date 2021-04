Cyclisme

Cyclisme : Alaphilippe s'enflamme après sa victoire sur la Flèche Wallonne !

Publié le 21 avril 2021 à 18h35 par A.M.

Après un début de saison mitigé, Julian Alaphilippe monte clairement en puissance. Et le Français l'a démontré en s'adjugeant la Flèche Wallonne pour la troisième fois de sa carrière.

Privé de victoires majeures depuis le début de saison, notamment sur les classiques, Julian Alaphilippe s'est brillamment rattrapé ce mercredi en s'adjugeant la Flèche Wallonne pour la troisième fois de sa carrière, mais la première avec le maillot de Champion du monde sur les épaules. Bien placé au pied du mur de Huy, ultime difficulté de la journée, le Français a parfaitement contré l'attaque de Primoz Roglic qui a probablement lancé les hostilités trop tôt. Une aubaine pour Julian Alaphilippe qui s'adjuge cette classique devant le Slovène et Alejandro Valverde. Après sa victoire, Julian Alaphilippe n'a pas caché sa joie.

«Ce sont les jambes qui ont fait la différence»